Экс-игрок сборной Англии: Моуринью никогда не выиграет АПЛ с Тоттенхэмом

Стэн Коллимор считает, что увольнение Почеттино было настоящим безумием.

Бывший игрок сборной Англии и Ливерпуля Стэн Коллимор поделился своим мнением об увольнении Маурисио Почеттино из Тоттенхэма и назначении на эту должность Жозу Моуринью.

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"Решение Леви уволить Почеттино и назначить Моуринью - настоящее футбольное безумие. Единственный вариант, который оправдает это действие - если Моуринью приведет Тоттенхэм к успеху в АПЛ или Лиге чемпионов.

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Но, несмотря на все его заявления, Моуринью никогда не выиграет АПЛ с Тоттенхэмом. Да, он начал с победы против более слабого Вест Хэма, но он не найдет нужных игроков и агрессивную тактику для победы в чемпионате.

Честно говоря, у Тоттенхэма не было шансов на успех даже когда у руля был Поччетино", - цитирует Коллимора Mirror.

Напомним, во вторник, 19 ноября, Тоттенхэм отправил в отставку Маурисио Почеттино, а уже на следующий день объявил о назначении Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что португалец будет получать колоссальную зарплату в лондонском клубе.