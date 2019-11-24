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Экс-игрок сборной Англии: Моуринью никогда не выиграет АПЛ с Тоттенхэмом

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Стэн Коллимор считает, что увольнение Почеттино было настоящим безумием.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший игрок сборной Англии и Ливерпуля Стэн Коллимор поделился своим мнением об увольнении Маурисио Почеттино из Тоттенхэма и назначении на эту должность Жозу Моуринью.

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"Решение Леви уволить Почеттино и назначить Моуринью - настоящее футбольное безумие. Единственный вариант, который оправдает это действие - если Моуринью приведет Тоттенхэм к успеху в АПЛ или Лиге чемпионов.

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Но, несмотря на все его заявления, Моуринью никогда не выиграет АПЛ с Тоттенхэмом. Да, он начал с победы против более слабого Вест Хэма, но он не найдет нужных игроков и агрессивную тактику для победы в чемпионате.

Честно говоря, у Тоттенхэма не было шансов на успех даже когда у руля был Поччетино", - цитирует Коллимора Mirror.

Напомним, во вторник, 19 ноября, Тоттенхэм отправил в отставку Маурисио Почеттино, а уже на следующий день объявил о назначении Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что португалец будет получать колоссальную зарплату в лондонском клубе.

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Теги: Жозе Моуринью, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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гость  (аноним)  24.11.2019, 14:38
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