Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча АПЛ
Подопечные Клоппа вырвали победу в матче чемпионата Англии.
В матче 13-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде сумел одолеть Кристал Пэлас.
Гости первыми открыли счет, но на 82-й минуте хозяева восстановили паритет. Правда, хозяева недолго радовались - Роберто Фирмино точным ударом принес своей команде победу.
Смотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас - Ливерпуль:
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Голы: Заа, 82 - Мане, 49, Фирмино, 85.
Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд (Келли, 70), Томкинс, Кэхилл, Ван Анхолт - Куяте (Шлупп, 72), Миливоевич, Макартур - Таунсенд, Заа, Айю (Бентеке, 76).
Ливерпуль: Алиссон - Александрер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер, 79), Фабиньо, Вейналдум - Окслейд-Чемберлейн (Ориги, 64), Фирмино (Гомес, 89), Мане.
Предупреждение: Фабиньо.
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