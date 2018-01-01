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Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 видео голов и обзор матча АПЛ

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Подопечные Клоппа вырвали победу в матче чемпионата Англии.

Кристал Пэлас - Ливерпуль: видео голов
Кристал Пэлас - Ливерпуль: видео голов
Getty Images

В матче 13-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде сумел одолеть Кристал Пэлас.

Гости первыми открыли счет, но на 82-й минуте хозяева восстановили паритет. Правда, хозяева недолго радовались - Роберто Фирмино точным ударом принес своей команде победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас - Ливерпуль:

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Голы: Заа, 82 - Мане, 49, Фирмино, 85.

Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд (Келли, 70), Томкинс, Кэхилл, Ван Анхолт - Куяте (Шлупп, 72), Миливоевич, Макартур - Таунсенд, Заа, Айю (Бентеке, 76).

Ливерпуль: Алиссон - Александрер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер, 79), Фабиньо, Вейналдум - Окслейд-Чемберлейн (Ориги, 64), Фирмино (Гомес, 89), Мане.

Предупреждение: Фабиньо.

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Теги: Кристал Пэлас, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, видео голов, обзор матча, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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