Вест Хэм - Тоттенхэм 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Новоиспеченный наставник Тоттенхэма добыл первую победу у руля лондонцев.

Вест Хэм - Тоттенхэм: видео голов Getty Images

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм не без проблем обыграл Вест Хэм со счетом 3:2.

Этот поединок стал первым для Жозе Моуринью в качестве главного тренера "шпор". Отметим, что за "молотобойцев" сыграл украинец Андрей Ярмоленко.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм - Тоттенхэм:

Вест Хэм - Тоттенхэм 2:3

Голы: Антонио, 73, Огбонна, 90+6 - Сон, 36, Моура, 43, Кейн, 49.

Вест Хэм: Роберто - Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес, 54), Огбонна, Кресвелл - Ярмоленко (Форналс, 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио, 46) - Снодграсс - Алле.

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис (Роуз, 75) - Дайер, Уинкс - Моура (Сиссоко, 82), Алли (Эриксен, 79), Сон - Кейн.

Предупреждения: Диоп, Фредерикс, Снодграсс - Дэвис, Кейн.