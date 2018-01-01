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Вест Хэм - Тоттенхэм 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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Новоиспеченный наставник Тоттенхэма добыл первую победу у руля лондонцев.

Вест Хэм - Тоттенхэм: видео голов
Вест Хэм - Тоттенхэм: видео голов
Getty Images

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм не без проблем обыграл Вест Хэм со счетом 3:2.

Этот поединок стал первым для Жозе Моуринью в качестве главного тренера "шпор". Отметим, что за "молотобойцев" сыграл украинец Андрей Ярмоленко.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм - Тоттенхэм:

Вест Хэм - Тоттенхэм 2:3
Голы: Антонио, 73, Огбонна, 90+6 - Сон, 36, Моура, 43, Кейн, 49.

Вест Хэм: Роберто - Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес, 54), Огбонна, Кресвелл - Ярмоленко (Форналс, 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио, 46) - Снодграсс - Алле.

Тоттенхэм: Гассанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис (Роуз, 75) - Дайер, Уинкс - Моура (Сиссоко, 82), Алли (Эриксен, 79), Сон - Кейн.

Предупреждения: Диоп, Фредерикс, Снодграсс - Дэвис, Кейн.

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Теги: Вест Хэм, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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