Манчестер Сити - Челси 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Подопечные Гвардиолы сумели справиться с Челси.
В центральном матче 13-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле сумел обыграть Челси.
Подопечные Гвардиолы первыми пропустили, но достаточно быстро восстановили паритет и вышли вперед.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Челси:
Манчестер Сити – Челси – 2:1
Голы: Де Брюйне, 29; Марез, 37 – Канте, 21
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 52), Д. Силва (Фоден, 67) – Марез, Агуэро (Жезус, 77), Стерлинг.
Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59) – Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич – Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74), Пулишич.
Предупреждения: Гюндоган – Жоржиньо
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