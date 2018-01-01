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Манчестер Сити - Челси 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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Подопечные Гвардиолы сумели справиться с Челси.

Манчестер Сити - Челси: видео голов
Манчестер Сити - Челси: видео голов
Getty Images

В центральном матче 13-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле сумел обыграть Челси.

Подопечные Гвардиолы первыми пропустили, но достаточно быстро восстановили паритет и вышли вперед.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Челси:

Манчестер Сити – Челси – 2:1
Голы: Де Брюйне, 29; Марез, 37 – Канте, 21

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 52), Д. Силва (Фоден, 67) – Марез, Агуэро (Жезус, 77), Стерлинг.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59) – Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич – Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74), Пулишич.

Предупреждения: Гюндоган – Жоржиньо

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Теги: Манчестер Сити, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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