Гвардиола: Челси невероятно играет

Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против Челси.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола проанализировал матч 13-го тура чемпионата Англии против Челси.

"Это была лучшая игра против сильной команды. Челси забил первым но мы все же сумели сравнять счет. Но все же мы упустили очень много шансов.

Челси - мастера в чтении пасов. У нас были проблемы из-за Виллиана и Тэмми Абрахама.

Они очень хороши, Челси - это невероятная команда. Футбол становится таким, у большинства команд и молодых менеджеров есть дух и при этом им нечего терять. И именно поэтому их футбол так хорош. Челси играет невероятно", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч не смог доиграть Серхио Агуэро. По словам тренера, вероятно, у аргентинца серьезная травма.

"Думаю, у Серхио что-то серьезное. Завтра он пройдет обследование но первые признаки не очень хорошие. Мышечная травма", - сказал тренер.

Манчестер Сити одержал победу над Челси на Этихаде.