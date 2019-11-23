Манчестер Сити сумел обыграть Челси

Благодаря этой победе "горожане" вышли на третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

В центральном матче 13-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити встретился с Челси. Матч проходил в Манчестере на стадионе Этихад.

С первых минут поединка обе команды проявляли активность на поле, грамотно работая на своих позиция и пытаясь создать опасные моменты. Агуэро и Де Брюйне сразу же бросались в глаза - они хорошо входили в штрафную, и проявляли креативность в игре, но довести дело до гола у них так и не получилось.

А, как говорится, когда не забиваешь ты, забивают тебе. На 22-й минуте встречи Нголо Канте открыл счет - Ковачич сделал пас на Канте, которому пришлось побороться с Менди, но даже в этих тяжелых условиях от сумел нанести удар и отправить мяч в сетку.

Манчестер Сити обыграл Челси Getty Images

Правда, радоваться “синим“ пришлось недолго. Причем ничего не предвещало беды - подопечные Лэмпарда порядка трех минут контролировали мяч, не позволяя сопернику его отобрать, однако на 29-й минуте допустили осечку. Фернандиньо сумел перехватить передачу “синих“ и отпасовал на Де Брюйне. В итоге после пасов и рикошетов мяч вновь очутился у Кевина, который и восстановил паритет в матче.

А уже через 10 минуте Марез вывел “горожан“ вперед, точно прострелив с правого фланга в дальний угол. На 43-й минуте Ман Сити мог увеличить преимущества - Кепа допустил грубую ошибку и выбивая мяч из штрафной угодил прямо в Агуэро, но Серхио не воспользовался подарком и угодил в каркас ворот.

Манчестер Сити - Челси: моменты матча Getty Images

Второй тайм начался в целом спокойно и ровно, команды отбирали друг у друга мяч и пыталась удержать “круглого“ у себя, а вот особо опасных моментов никто не создавал. К середине второго тайма Гвардиола совершил все три замены, и все они были вынужденными (игроки получили повреждения и не могли продолжить игру).

“Горожане“ пытались что-то создать в штрафной соперника и пару раз были достаточно близки к очередному голу. Челси также пытался атаковать, но, действительно опасным ударом во втором тайме стал удар Виллиана, где мяч полетел чуть выше ворот, а также удар Канте, который заблокировал Фернандиньо.

Манчестер Сити - Челси: моменты матча Getty Images

Отличился во втором тайме и Эдерсон, который допустил подобную ошибку, что и Кепа. Повезло, что мяч не полетел в ворота после рикошета. На 93-й минуте счет мог стать 3:1 - Стерлинг отправил мяч в сетку, но Аткинсон после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. В итоге, матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу Манчестер Сити.

Манчестер Сити - Челси: моменты матча Getty Images

Таким образом, после победы над Челси “горожане“ вышли на третье место в турнирной таблице АПЛ, по-прежнему отставая от лидирующего Ливерпуля на 9 баллов.

Манчестер Сити – Челси – 2:1

Голы: Де Брюйне, 29; Марез, 37 – Канте, 21

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 52), Д. Силва (Фоден, 67) – Марез, Агуэро (Жезус, 77), Стерлинг.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59) – Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич – Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74), Пулишич.

Предупреждения: Гюндоган – Жоржиньо