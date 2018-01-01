Гвардиола - об увольнении Почеттино: Всех тренеров судят по титулам

Испанский специалист похвалил аргентинца за работу в Тоттенхэме.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу увольнения Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.

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“Я был удивлен, когда узнал об этом. Он проделал шикарную работу в клубе. Всех тренеров судят по титулам, но правда не в этом. Благодаря ему Тоттенхэм стал лучшим.

После ухода тренера хочется ощущать, что клуб стал лучше, чем во время прихода. Так и произошло, но решение принято, и больше нечего сказать“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить Барселону или Баварию.