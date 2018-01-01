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Клопп - о возвращение Моуринью: Как быстро все меняется в футболе

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Португальский специалист давно хотел вернуться.
Моуринью - Клопп
Моуринью - Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал возвращение в АПЛ Жозе Моуринью, который возглавил Тоттенхэм.

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“С возвращением, Жозе. Отлично, что он вернулся, он отчаянно этого хотел.

Как быстро все меняется в футболе. Пять месяцев назад мы играли с Маурисио Почеттино в финале Лиги чемпионов, а теперь он в заслуженном отпуске.

Маурисио проделал отличную работу в Тоттенхэме, он выдающийся тренер, никто не имеет право сомневается в этом. Жозе мотивирован, так что это будет интересно“, - цитирует Клоппа Goal.

Ранее сообщалось, что Почеттино трогательно попрощался с футболистами Тоттенхэма.

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Теги: Юрген Клопп, Жозе Моуринью, АПЛ, футбол
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