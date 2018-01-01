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Лестер не будет продавать футболистов в январе

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"Лисы" намерены сохранить состав.
Брендан Роджерс
Брендан Роджерс
Getty Images

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс заявил, что клуб не будет продавать ключевых игроков в зимнее трансферное окно.

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“Мы хотим развивать клуб, тем более в этой команде есть все для этого. Мы не будем продавать игроков из состава в зимнее трансферное окно.

Мы хотим сохранить текущий состав, а если получится, то приобрести футболистов зимой. Если не выйдет, то мы продолжим играть с теми игроками, которые у нас есть. Мы обладаем сильным составом“, - цитирует Роджерса The Telegraph. 

Ранее Роджерс заявил, что Лестер не претендует на чемпионство. 

Отметим, что Лестер занимает вторую строчку в АПЛ.

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Теги: Брендан Роджерс, Лестер, АПЛ, футбол
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