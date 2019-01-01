Эмери назвал главную цель Арсенала на сезон

"Пушкари" должны сократить отставание от топ-4.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери заявил, что команда должна сократить отставание от лидеров АПЛ.

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“Чемпионат возобновляется после перерыва, и мы попытаемся решить задачу - сократить отставание от топ-4.

Но первой задачей является то, что мы должны наладить отношения с болельщиками. Чтоб этого достичь, нам нужно играть лучше, контролировать игру на протяжение всех 90 минут, проявить свои сильные стороны, чего мы не можем сделать на Эмирейтс“, - приводит слова Эмери Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Эмери назначил нового капитана команды.