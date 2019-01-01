Сульшер: Меня не волнует то, что Почеттино теперь свободен

Норвежский специалист отметил, что у него лучшая работа в мире.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал новость об увольнении Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.

“Меня это абсолютно не беспокоит. У меня лучшая работа в мире. Не имеет значения, что происходит вокруг. Я должен сосредоточиться на своей работе в Манчестер Юнайтед.

Я все время общаюсь с Эдом Вудвордом и мы обсуждаем пути продвижения клуба вперед. Это не изменится, даже если некоторые другие клубы поменяют своих тренеров“, - цитирует норвежца Sky Sports.

Напомним, после увольнения Жозе Моуринью из Манчестер Юнайтед именно Почеттино являлся главным кандидатом на должность главного тренера “красных дьяволов“.