Пеллегрини: Мы не ожидали такого провала от Вест Хэма
Чилийский специалист считает, что его подопечные показывают неплохую игру.
Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал положение свой команды в турнирной таблице чемпионата Англии. “Молотобойцы“ занимают только 16 место.
“Такой провал - неожиданность для нас, учитывая то, как хорошо мы закончили прошлый сезон и как успешно начали нынешний. В целом мы играем неплохо, но не всегда набираем очки.
В этом сезоне в АПЛ все очень плотно, три очка разделяют восемь команд.
Матч против Тоттенхэма в субботу? Жозе Моуринью только пришел, прошло всего 2 дня, и я не думаю, что мы увидим новую команду“, - цитирует специалиста пресс-служба команды.
Матч Вест Хэм - Тоттенхэм состоится завтра, 23 ноября, в 14:30 по киевскому времени.
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