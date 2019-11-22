Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пеллегрини: Мы не ожидали такого провала от Вест Хэма

Комментариев: 1
Чилийский специалист считает, что его подопечные показывают неплохую игру.
Мануэль Пеллегрини
Мануэль Пеллегрини
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал положение свой команды в турнирной таблице чемпионата Англии. “Молотобойцы“ занимают только 16 место.

“Такой провал - неожиданность для нас, учитывая то, как хорошо мы закончили прошлый сезон и как успешно начали нынешний. В целом мы играем неплохо, но не всегда набираем очки.

В этом сезоне в АПЛ все очень плотно, три очка разделяют восемь команд.

Матч против Тоттенхэма в субботу? Жозе Моуринью только пришел, прошло всего 2 дня, и я не думаю, что мы увидим новую команду“, - цитирует специалиста пресс-служба команды.

Матч Вест Хэм - Тоттенхэм состоится завтра, 23 ноября, в 14:30 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Мануэль Пеллегрини, Вест Хэм, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Porebrik    22.11.2019, 14:22
Оценка:  0
Porebrik
Уволят тебя через неделю дурик.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь