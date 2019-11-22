Пеллегрини: Мы не ожидали такого провала от Вест Хэма

Чилийский специалист считает, что его подопечные показывают неплохую игру.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал положение свой команды в турнирной таблице чемпионата Англии. “Молотобойцы“ занимают только 16 место.

“Такой провал - неожиданность для нас, учитывая то, как хорошо мы закончили прошлый сезон и как успешно начали нынешний. В целом мы играем неплохо, но не всегда набираем очки.

В этом сезоне в АПЛ все очень плотно, три очка разделяют восемь команд.

Матч против Тоттенхэма в субботу? Жозе Моуринью только пришел, прошло всего 2 дня, и я не думаю, что мы увидим новую команду“, - цитирует специалиста пресс-служба команды.

Матч Вест Хэм - Тоттенхэм состоится завтра, 23 ноября, в 14:30 по киевскому времени.