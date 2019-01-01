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Рэшфорд: Я еще не вышел на свой пик формы

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Английский футболист хочет улучить навыки и умения.
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд высказался по поводу развития своей карьеры.

“Я использую опыт для личного развития, чтобы улучшить свои навыки в будущем, потому что я знаю, когда мне будет 25-27 лет, то это будут годы, когда я буду играть в свой лучший футбол.

Я просто с нетерпением жду тех времен и хочу улучшить свои показатели настолько, насколько смогу.

На самом деле я не выйду на пик через четыре или пять лет. Какими бы хорошими ни были дела сейчас, я смогу становиться только лучше“, - цитирует Рэшфорда ESPN FC.

Ранее футболист заявил, что нет лучшего тренера для Манчестер Юнайтед, чем Оле-Гуннар Сульшер.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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