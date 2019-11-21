Почеттино трогательно попрощался с игроками Тоттенхэма

Аргентинский специалист оставил футболистам послание на тактической доске.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино искренне попрощался со своими экс-подопечными.

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Наставник от имени тренерского штаба написал трогательные слова футболистам на тактической доске.

“Большое спасибо всем вам! Мы не говорим другу другу “прощайте“. Вы всегда будете в наших сердцах“ - написал Почеттино.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.