Почеттино трогательно попрощался с игроками Тоттенхэма
Аргентинский специалист оставил футболистам послание на тактической доске.
Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино искренне попрощался со своими экс-подопечными.
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Наставник от имени тренерского штаба написал трогательные слова футболистам на тактической доске.
“Большое спасибо всем вам! Мы не говорим другу другу “прощайте“. Вы всегда будете в наших сердцах“ - написал Почеттино.
#COYS.💙 pic.twitter.com/mh0v46lWd5— Jesus Perez (@jesus_perez) November 21, 2019
Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.
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