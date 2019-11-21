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Моуринью: Я не нуждаюсь в новых игроках, у меня отличный состав

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Португалец не хочет покупать новых игроков.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что он не нуждается в покупке новых игроков.

“Подарок на Рождество в виде приобретения новых игроков? Лучший подарок - это футболисты, которые сейчас в клубе. Я не нуждаюсь в новых игроках, этот состав очень хороший.

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Мне понадобится время, чтобы познакомиться с каждым из них. Я часто встречался с этим футболистами, но этого недостаточно.

Мне не хочется делать большие изменения в Тоттенхэме. Я уважаю работу, которую предыдущий штаб сделал на протяжении пяти с половиной лет“, - цитирует Моуринью Sky Sports. 

Отметим, что португалец не стесняется делать новые ошибки.

Напомним, что ранее стал известен тренерский штаб Моуринью.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, футбол
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