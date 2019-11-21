Моуринью: Я не нуждаюсь в новых игроках, у меня отличный состав
Португалец не хочет покупать новых игроков.
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что он не нуждается в покупке новых игроков.
“Подарок на Рождество в виде приобретения новых игроков? Лучший подарок - это футболисты, которые сейчас в клубе. Я не нуждаюсь в новых игроках, этот состав очень хороший.
Читай также: Каррагер: Моуринью не будет меняться ради Тоттенхэма
Мне понадобится время, чтобы познакомиться с каждым из них. Я часто встречался с этим футболистами, но этого недостаточно.
Мне не хочется делать большие изменения в Тоттенхэме. Я уважаю работу, которую предыдущий штаб сделал на протяжении пяти с половиной лет“, - цитирует Моуринью Sky Sports.
Отметим, что португалец не стесняется делать новые ошибки.
Напомним, что ранее стал известен тренерский штаб Моуринью.
Полная версия правил