Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью: Я буду совершать новые ошибки

Комментариев: 0
Португалец хочет учиться новому.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился ожиданиями от новой работы в клубе.

“Для меня эти 11 месяцев прошли успешно. Это был период, чтобы подумать, провести анализ и подготовиться к новым вызовам.

Читай также: Игроки Реала обрадовались, что Моуринью встал у руля Тоттенхэма

Ты никогда не теряешь свою ДНК и индивидуальность. Ты тот, кто ты есть, и это касается как хороших вещей, так и плохих.

Я осознаю, что совершал ошибки в прошлом, но я больше не повторю их. Я буду совершать новые ошибки.

Я стал сильнее с точки зрения эмоционального плана. Я расслаблен, мотивирован и готов.

Думаю, футболисты прочувствовали это за два дня и видят, что я готов работать и поддерживать их“, - цитирует Моуринью Sky Sports. 

Ранее сообщалось, что Моуринью начал пресс-конференцию со слов о Почеттино.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь