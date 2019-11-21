Моуринью: Я буду совершать новые ошибки

Португалец хочет учиться новому.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился ожиданиями от новой работы в клубе.

“Для меня эти 11 месяцев прошли успешно. Это был период, чтобы подумать, провести анализ и подготовиться к новым вызовам.

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Ты никогда не теряешь свою ДНК и индивидуальность. Ты тот, кто ты есть, и это касается как хороших вещей, так и плохих.

Я осознаю, что совершал ошибки в прошлом, но я больше не повторю их. Я буду совершать новые ошибки.

Я стал сильнее с точки зрения эмоционального плана. Я расслаблен, мотивирован и готов.

Думаю, футболисты прочувствовали это за два дня и видят, что я готов работать и поддерживать их“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Моуринью начал пресс-конференцию со слов о Почеттино.