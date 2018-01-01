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Моуринью: Почеттино добьется успеха в будущем

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Португалец высоко оценил Маурисио.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Новый главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью провел первую пресс-конференцию во главе клуба.

“В первую очередь я должен сказать о Маурисио и сделаю это с небольшой грустью. Мне хочется поздравить его за проделанную работу.

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Этот клуб всегда будет его домом. Эта тренировочная база всегда будет его, он может прийти сюда, когда захочет. Для Маурисио здесь двери всегда открыты. 

Маурисио сумеет обрести свое счастье в ближайшее время. Он снова найдет себе отличный клуб и добьется успеха в будущем. В Тоттенхэме всегда рады ему“, - цитирует Моуринью Sky Sports. 

Напомним, что ранее стало известно сколько португалец будет получать в клубе.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить Барселону.

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Теги: Жозе Моуринью, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, футбол
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