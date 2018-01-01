Каррагер: Моуринью не будет меняться ради Тоттенхэма

Португалец сможет принести трофеи команде, но сделает в своем стиле.

Бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу того, что новым главным тренером Тоттенхэма назначен Жозе Моуринью.

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“Тоттенхэм проводит игры в определенном стиле. Болельщики Манчестер Юнайтде тоже самое говорили, однако португалец сделал по своему все. Так что прогресс может стать проблемой для него.

Он все делает по-своему. Моуринью не будет меняться ради команды.

Тоттенхэм пригласил Жозе, потому что там чувствуют, что он сумеет выиграть трофеи для клуба. Он это сделает, но по-своему“, - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее Каррагер заявил, что не понимает решение клуба уволить Почеттино.