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Рэшфорд: Сульшер - лучший тренер для Манчестер Юнайтед

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Англичанин отметил, что без сомнений подписал новый контракт с командой.
Маркус Рэшфорд и Оле-Гуннар Сульшер
Маркус Рэшфорд и Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд считает, что главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер идеально подходит команде.

“С моей стороны не было никаких сомнений, когда я подписывал новый контракт. И то же самое со стороны Оле, когда он мне его предлагал. Я мог видеть, о чем он думает, чего он хочет для меня и для клуба, поэтому я без колебаний согласился.

Мы с ним на одной волне, и я хочу того же для клуба. Оле - отличный парень, и он сердцем переживает за клуб, поэтому я считаю, что для этой работы нет никого лучше“, - цитирует Рэшфорда Sky Sports.

Напомним, по условиям нового соглашения Рэшфорд останется в Манчестере до 2023 года.

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Теги: футбол, Маркус Рэшфорд, Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер
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