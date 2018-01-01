Рэшфорд: Сульшер - лучший тренер для Манчестер Юнайтед

Англичанин отметил, что без сомнений подписал новый контракт с командой.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд считает, что главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер идеально подходит команде.

“С моей стороны не было никаких сомнений, когда я подписывал новый контракт. И то же самое со стороны Оле, когда он мне его предлагал. Я мог видеть, о чем он думает, чего он хочет для меня и для клуба, поэтому я без колебаний согласился.



Мы с ним на одной волне, и я хочу того же для клуба. Оле - отличный парень, и он сердцем переживает за клуб, поэтому я считаю, что для этой работы нет никого лучше“, - цитирует Рэшфорда Sky Sports.



Напомним, по условиям нового соглашения Рэшфорд останется в Манчестере до 2023 года.