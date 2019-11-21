Моуринью: Условия, в которых я буду работать - потрясающие

Португалец пообещал со страстью относиться к своей работе.

Новый главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о своих целях в клубе, а также поделился эмоциями от стадиона и тренировочной базе команды.

"Я счастлив и с нетерпением жду первых испытаний. Могу пообещать страсть - страсть к работе и клубу. Я всю карьеру так делал, и сделаю все возможное, чтобы поклонники были счастливы. Волнение есть всегда, но это прекрасно, когда ты начинаешь работу с нуля.

Читай также: Моуринью: Меня привлекла возможность работать с этими игроками

Сейчас нужно оценить качества всех игроков, кто нравится, кто не нравится. После нужно найти точки соприкосновения своих идей с футболистами. Так я делал всегда. Мне очень нравится состав, я не буду называть имена, но потенциал мне нравится.

Стадион? Я думаю, что вы слишком скромны, когда говорите, что стадион красивый. Вы должны сказать, что это лучший стадион в мире, ведь так и есть. Тренировочная база несравненна. Я был во многих футбольных местах. Условия, в которых я буду работать - потрясающие", - приводит слова Моуринью пресс-служба "шпор".

Напомним, о назначении Жозе Моуринью главным тренером Тоттенхэма стало известно на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что португалец будет получать колоссальную зарплату в лондонском клубе.