Манчестер Юнайтед хочет подписать нападающего Ромы

Эдин Джеко в ближайшее время может перебраться в Англию.

Манчестер Юнайтед интересуется услугами форварда Ромы Эдина Джеко, сообщает ESPN.

Отмечается, что “красные дьяволы“ хотят заполучить опытного футболиста, потому что попытки подписать нападающего Ювентуса Марио Манджукича не увенчались успехом.

В этом сезоне чемпионата Италии босниец сыграл в 12 матчах за Рому, где забил 5 голов.

Напомним, в АПЛ Джеко защищал цвета Манчестер Сити с 2011 по 2015 год.