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Манчестер Юнайтед хочет подписать нападающего Ромы

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Эдин Джеко в ближайшее время может перебраться в Англию.
Эдин Джеко
Эдин Джеко
Getty Images

Манчестер Юнайтед интересуется услугами форварда Ромы Эдина Джеко, сообщает ESPN.

Отмечается, что “красные дьяволы“ хотят заполучить опытного футболиста, потому что попытки подписать нападающего Ювентуса Марио Манджукича не увенчались успехом.

В этом сезоне чемпионата Италии босниец сыграл в 12 матчах за Рому, где забил 5 голов.

Напомним, в АПЛ Джеко защищал цвета Манчестер Сити с 2011 по 2015 год.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Эдин Джеко
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