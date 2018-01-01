Стал известен состав тренерского штаба Моуринью в Тоттенхэме

У португальского специалиста будет пять ассистентов.

Тоттенхэм объявил имена помощников нового тренера первой команды Жозе Моуринью. В штаб португальского специалиста вошли Жоао Сакаменту, Карлуш Лалин, Нуну Сантуш, Рикарду Формозиньо и Джованни Серра, сообщает пресс-служба английского клуба.

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Первым ассистентом наставник команды будет Сакраменту, которые ранее работал на аналогичной должности в Лилле и Монако. Сантуш, ставший тренером вратарей, также перешел из Лилля.

Лалин, уже работавший с Моуриньо в Челси, Реале и Манчестер Юнайтед, будет исполнять обязанности тренера по физподготовке. Формозиньо назначили тактическим аналитиком, а Серру - техническим аналитиком. Оба специалиста входили в тренерский штаб португальца в Манчестере.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.