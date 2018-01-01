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Президент Тоттенхэма - об увольнение Почеттино: Мы действуем в интересах клуба

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Тренерский штаб останется навсегда в истории клуба.
Дэниэл Леви
Дэниэл Леви
Getty Images

Президент Тоттенхэм Хостпур Дэниэл Леви прокомментировал отставку Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

“Принимать трудные решения – задача руководства. Это было очень сложным решением, учитывая обилие ярких моментов за время работы Маурисио и его штаба, но мы действуем в интересах клуба.

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Почеттино и его помощники навсегда останутся в истории Тоттенхэма. Я восхищаюсь тем, как Маурисио справлялся со сложными временами в клубе, когда строился новый стадион, и как он мог создать позитивную атмосферу в команде.

Я должен поблагодарить его и его штаб за все, что они дали нам. Здесь им всегда будут рады“, - приводит слова пресс-служба Тоттенхэма.

Напомним, что главным тренером Тоттенхэма был выбран Жозе Моуринью.

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Теги: Дэниэл Леви, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, футбол
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