Защитник Тоттенхэма - об отставке Почеттино: Это шок для меня

Бен Дэвис признался, что ему нравилось работать с аргентинцем.

Защитник Тоттенхэма Бен Дэвис прокомментировал увольнение Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды.

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“Я ничего не знал об увольнении. Сборной Уэльса сообщили об этом после игры с Венгрией.

Это шок для меня. Он проделал отличную работу, мне очень нравилось работать с ним последние пять лет. Жаль, что он ушел“, - цитирует Дэвиса BBC.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.