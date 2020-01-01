Защитник Тоттенхэма - об отставке Почеттино: Это шок для меня
Бен Дэвис признался, что ему нравилось работать с аргентинцем.
Защитник Тоттенхэма Бен Дэвис прокомментировал увольнение Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды.
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“Я ничего не знал об увольнении. Сборной Уэльса сообщили об этом после игры с Венгрией.
Это шок для меня. Он проделал отличную работу, мне очень нравилось работать с ним последние пять лет. Жаль, что он ушел“, - цитирует Дэвиса BBC.
Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.
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