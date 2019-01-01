Моуринью будет получать колоссальную зарплату в Тоттенхэме - СМИ

Оклад португальца будет в два раза выше, чем у экс-наставника команды Маурисио Почеттино.

Новоиспеченный главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью получил весьма лакомый контракт.

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По информации Daily Mail, “шпоры“ будут платить португальцу 15 миллионов фунтов в год (около 17,5 миллионов евро). Эта сумма практически в два раза превышает оклад предыдущего тренера команды Маурисио Почеттино.

Стоит сказать, что контракт Моуринью с Тоттенхэмом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.