Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью будет получать колоссальную зарплату в Тоттенхэме - СМИ

Комментариев: 0
Оклад португальца будет в два раза выше, чем у экс-наставника команды Маурисио Почеттино.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
tottenhamhotspur.com

Новоиспеченный главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью получил весьма лакомый контракт.

Читай также: Моуринью: Меня привлекла возможность работать с этими игроками

По информации Daily Mail, “шпоры“ будут платить португальцу 15 миллионов фунтов в год (около 17,5 миллионов евро). Эта сумма практически в два раза превышает оклад предыдущего тренера команды Маурисио Почеттино.

Стоит сказать, что контракт Моуринью с Тоттенхэмом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь