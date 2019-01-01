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Экс-тренер Тоттенхэма: Игроки виноваты в увольнение Почеттино

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Футболисты "шпор" не стали бороться за тренера.
Харри Реднапп
Харри Реднапп
Getty Images

Бывший главный тренер Тоттенхэма Харри Реднапп поделился мнением по поводу увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера клуба.

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“Было много разговоров, что футболисты любят Почеттино. Если бы было так, то им нужно было играть лучше. В конце концов, именно они довели дело до его увольнения, результаты команды нужно было улучшать.

Футболисты играли недостаточно хорошо - вот почему Почеттино лишился работы. Тренеров увольняют именно по такой причине.

Тоттенхэм является финалистом Лиги чемпионов, но если посмотреть на их путь, то станет ясно, что многое было в их пользу. Им не удалось завоевать ни одного трофея за пять или шесть лет, имея отличный состав“, - приводит слова Реднаппа Sky Sport.

Ранее сообщалось, что португальский специалист возглавил Тоттенхэм.

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Теги: Харри Реднапп, Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, футбол
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