Каррагер - об увольнение Поччетино: Очень странное решение

Такие решения просто так не принимаются.

Бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера Тоттенхэма.

“Я удивлен тем, что он был уволен в такой момент. Я всегда считал, что для тренера международный перерыв может хорошо повлиять, особенно если в команде происходит что-то непонятное.

Уволить спустя 10 дней после последнего матча - странно, но это показывает, что было много разговоров. Я шокирован этим увольнением, и подумал, что, возможно, оно было по обоюдному согласию, когда впервые услышал эту новость.

Его увольнение очень странное решение, а также думаю, что оно немного вне порядка, учитывая его работу“, - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм.