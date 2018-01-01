Каррагер - об увольнение Поччетино: Очень странное решение
Такие решения просто так не принимаются.
Бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера Тоттенхэма.
“Я удивлен тем, что он был уволен в такой момент. Я всегда считал, что для тренера международный перерыв может хорошо повлиять, особенно если в команде происходит что-то непонятное.
Уволить спустя 10 дней после последнего матча - странно, но это показывает, что было много разговоров. Я шокирован этим увольнением, и подумал, что, возможно, оно было по обоюдному согласию, когда впервые услышал эту новость.
Его увольнение очень странное решение, а также думаю, что оно немного вне порядка, учитывая его работу“, - приводит слова Каррагера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм.
Полная версия правил