Моуринью: Меня привлекла возможность работать с этими игроками

Новый наставник Тоттенхэма уже прокомментировал свое назначение.

Португальский специалист Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского Тоттенхэма. Наставник уже прокомментировал свое назначение.

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"Я очень рад присоединиться к клубу с таким наследием и такими страстными болельщиками. Качество состава и академии впечатляет. Меня привлекла возможность работать с этими игроками", - цитирует Моуриньо пресс-служба "шпор".

Отметим, что последним местом работы португальца был Манчестер Юнайтед, откуда его уволили в декабре 2018 года. С тех пор Моуринью никого не тренировал, но работал экспертом на телевидении.

Напомним, в Тоттенхэме Жозе Моуринью заменил Маурисио Почеттино, которого отправили в отставку накануне, 19 ноября 2019 года.