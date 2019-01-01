Возвращение Особенного: Моуринью стал новым главным тренером Тоттенхэма

Именитый португальский специалист вновь будет работать в АПЛ.

Лондонский Тоттенхэм официально объявил имя нового главного тренера команды. Им стал известный наставник Жозе Моуринью.

Как сообщает пресс-служба “шпор“, контракт с португальским специалистом рассчитан на четыре сезона.

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“В Моуринью мы видим одного из самых успешных менеджеров в футболе. У него богатый опыт, он умеет вдохновлять команды и он прекрасный тактик. Он завоевывал трофеи в каждом клубе, с которым работал.

Мы верим, что он принесет необходимую энергию и веру в команду“, - прокомментировал назначение португальца председатель Тоттенхэма Даниэль Леви.

Моуринью на протяжении карьеры работал с Бенфикой, Лейрией, Порту, Челси, Интером, Реалом, снова Челси и Манчестер Юнайтед. В декабре прошлого года “красные дьяволы“ уволили португальца и с тех пор он пребывал без работы.

Португалец за свою профессиональную карьеру выиграл 25 различных трофеев, среди которых - две Лиги чемпионов, а также победы в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании.

Напомним, во вторник, 19 ноября, Тоттенхэм отправил в отставку главного тренера команды Маурисио Почеттино.