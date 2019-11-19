Почеттино уволен с поста главного тренера Тоттенхэма

Аргентинский специалист прекращает работу в клубе.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера клуба, об этом сообщает официальный сайт клуба.

“Руководство клуба приняло важное и подготовленное решение. К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и начале этого были слишком разочаровывающими“, - заявил президент клуба Даниэл Леви.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Напомним, что ранее стало известно, кто может возглавить Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера аргентинского клуба.