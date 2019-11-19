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Почеттино уволен с поста главного тренера Тоттенхэма

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Аргентинский специалист прекращает работу в клубе.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера клуба, об этом сообщает официальный сайт клуба.

“Руководство клуба приняло важное и подготовленное решение. К сожалению, внутренние результаты в конце прошлого сезона и начале этого были слишком разочаровывающими“, - заявил президент клуба Даниэл Леви.

Напомним, что ранее стало известно, кто может возглавить Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера аргентинского клуба.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, АПЛ, футбол
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