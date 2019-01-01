Бенитес может вернуться в Англию
Испанский специалист является одним из кандидатов на замену наставнику Вест Хэма.
Главный тренер китайского Далянь Ифан Рафаэль Бенитес может вернуться в Англию, сообщает Sky Sports.
Источник утверждает, что руководство Вест Хэма намерено пригласить испанца на должность наставника команды.
Отмечается, что боссы “молотобойцев“ недовольны результатами клуба под руководством Мануэля Пеллегрини и собираются найти ему замену в ближайшее время.
Напомним, ранее Бенитес возглавлял английские Ливерпуль, Челси и Ньюкасл.
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