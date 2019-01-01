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Бенитес может вернуться в Англию

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Испанский специалист является одним из кандидатов на замену наставнику Вест Хэма.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Главный тренер китайского Далянь Ифан Рафаэль Бенитес может вернуться в Англию, сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что руководство Вест Хэма намерено пригласить испанца на должность наставника команды.

Отмечается, что боссы “молотобойцев“ недовольны результатами клуба под руководством Мануэля Пеллегрини и собираются найти ему замену в ближайшее время.

Напомним, ранее Бенитес возглавлял английские Ливерпуль, Челси и Ньюкасл.

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Теги: футбол, Рафаэль Бенитес, Вест Хэм, АПЛ
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