Испанский специалист является одним из кандидатов на замену наставнику Вест Хэма.

Главный тренер китайского Далянь Ифан Рафаэль Бенитес может вернуться в Англию, сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что руководство Вест Хэма намерено пригласить испанца на должность наставника команды.

Отмечается, что боссы “молотобойцев“ недовольны результатами клуба под руководством Мануэля Пеллегрини и собираются найти ему замену в ближайшее время.

Напомним, ранее Бенитес возглавлял английские Ливерпуль, Челси и Ньюкасл.