Коноплянка мог перейти в Ливерпуль за 25 миллионов евро

"Красные" делали предложение по трансферу футболиста.

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, что мог перейти в Ливерпуль, когда выступал за Днепр.

“Ливерпуль предлагал 25 миллионов евро. Но Коломойский тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были эти 25 миллионов.

Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу Ливерпуля, пообещал, что через полгода перейду в Тоттенхэм. Но спустя полгода уже никто не возвращался к этому разговору“, - цитирует Коноплянку журнал Футбол.

В этом сезоне на счету Евгения шесть матчей за Шахтер в чемпионате Украины, где он забил два года и отдал одну результативную передачу.