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Азар: Лэмпард доказал, что является одним из лучших тренеров в мире

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Бельгиец оценил работу своего бывшего партнера по команде.
Фрэнк Лэмпард и Эден Азар
Фрэнк Лэмпард и Эден Азар
Getty Images

Бывший полузащитник Челси Эден Азар прокомментировал работу главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

“Я знаю Фрэнка не как тренера, а как игрока, но он замечательный парень. За четыре месяца работы он доказал, что может быть одним из лучших тренеров в мире.

Очень хорошо, что в команде молодые игроки, англичане. Это хорошо и для Англии, и для Челси. Им повезло иметь такую молодежь.

Не знаю, пошел ли трансферный бан на пользу Челси. Возможно, еще с двумя-тремя игроками команда была бы на первом месте.

Я рад, что Челси побеждает в данный момент“, - признался Азар в интервью изданию The Independent.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард ввел новые штрафы в Челси.

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Теги: футбол, Эден Азар, Челси, Фрэнк Лэмпард
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