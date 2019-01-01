Азар: Лэмпард доказал, что является одним из лучших тренеров в мире

Бельгиец оценил работу своего бывшего партнера по команде.

Бывший полузащитник Челси Эден Азар прокомментировал работу главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

“Я знаю Фрэнка не как тренера, а как игрока, но он замечательный парень. За четыре месяца работы он доказал, что может быть одним из лучших тренеров в мире.

Очень хорошо, что в команде молодые игроки, англичане. Это хорошо и для Англии, и для Челси. Им повезло иметь такую молодежь.

Не знаю, пошел ли трансферный бан на пользу Челси. Возможно, еще с двумя-тремя игроками команда была бы на первом месте.

Я рад, что Челси побеждает в данный момент“, - признался Азар в интервью изданию The Independent.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард ввел новые штрафы в Челси.