Экс-полузащитник Челси назвал Азара самым ленивым игроком

Джон Оби Микел отметил, что бельгиец всего достиг только благодаря таланту.

Полузащитник Трабзонспора Джон Оби Микел, который ранее играл в Челси, назвал своего бывшего партнера по команде Эдена Азара самым ленивым партнером по команде за всю его карьеру.

“Самый ленивый футболист, с которым мне довелось играть? Азар. У Эдена есть невероятный талант. Может быть, он одарен меньше, чем Месси, но с мячом он делает все, что захочет.

Но он любил усердствовать на тренировках. Пока мы работали, он ждал окончания занятия, просто стоял на месте. Но на выходных он всегда был лучшим игроком матча, это просто невероятно“, - приводит слова Оби Микела Goal.

Напомнми, Азар покинул Челси летом этого года и присоединился к Реалу.