Крауч: Мои внуки узнают, что я играл на одном поле с Месси

Футболисты встречались в далеком 2007 году.

Бывший нападающий сборной Англии и Ливерпуля Питер Крауч в интервью Daily Mail признался, что гордится тем, что успел встретиться на поле с Лионелем Месси.

"Обязательно наступит тот день, когда мои внуки узнают, что я играл на одном поле с Лионелем Месси. Пусть это длилось всего пару минут, но я этим горжусь.

Он величайший футболист. Им он и останется. Это живой памятник. Каждый футболист и болельщик обязан его увидеть хоть раз в жизни", - сказал Крауч.

Стоит отметить, что футболисты встретились в 2007 году. Тогда Ливерпуль Крауча оказался сильнее Барселоны Месси в 1/8 финала Лиги чемпионов.