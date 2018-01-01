Манчестер Сити и Бавария могут обменяться футболистами

Лерой Сане и Кингсли Коман могут сменить клубные прописки.

Манчестер Сити может подписать хавбека мюнхенской Баварии Кингсли Комана, утверждает Sky Sports.

По информации источника, “горожане“ хотят приобрести французского вингера на замену Лерою Сане, если тот все же перейдет в стан “баварцев“.

Отметим же, что Бавария желала приобрести немецкого полузащитника еще летом 2019 года, однако из-за травмы крестообразных связок в поединке за Суперкубок Англии против Ливерпуля трансфер отложили. По некоторым данным, в феврале он уже сможет играть.

Кингсли в нынешнем розыгрыше провел 16 матчей, в которых трижды отметился голом и пять раз отдал результативную передачу.