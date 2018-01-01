Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити и Бавария могут обменяться футболистами

Комментариев: 0
Лерой Сане и Кингсли Коман могут сменить клубные прописки.
Кингсли Коман
Кингсли Коман
Getty Images

Манчестер Сити может подписать хавбека мюнхенской Баварии Кингсли Комана, утверждает Sky Sports.

По информации источника, “горожане“ хотят приобрести французского вингера на замену Лерою Сане, если тот все же перейдет в стан “баварцев“.

Отметим же, что Бавария желала приобрести немецкого полузащитника еще летом 2019 года, однако из-за травмы крестообразных связок в поединке за Суперкубок Англии против Ливерпуля трансфер отложили. По некоторым данным, в феврале он уже сможет играть.

Кингсли в нынешнем розыгрыше провел 16 матчей, в которых трижды отметился голом и пять раз отдал результативную передачу.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь