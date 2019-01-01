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Игроки Манчестер Сити считают, что Сане перейдет в Баварию - СМИ

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Футболисты уже не раз обсуждали тему возможного трансфера.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Футболисты Манчестер Сити считают, что хавбек "горожан" Лерой Сане сменит клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, игроки уже не раз обсуждали между собой тему возможного трансфера 23-летнего немца. Если раньше многие скептически относились к такому варианту, то теперь почти все футболисты уверены, что Сане уйдет.

Игрокам также не нравится, что сам Лерой ни разу публично не опровергал слухи о переходе.

Стоит отметить, что Сане в данный момент вынужденно отстранен от футбола на полгода из-за травмы крестообразных связок, которую он получил в августе этого года.

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Теги: Лерой Сане, футбол, Англия, Манчестер Сити, Бавария
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