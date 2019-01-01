Игроки Манчестер Сити считают, что Сане перейдет в Баварию - СМИ

Футболисты уже не раз обсуждали тему возможного трансфера.

Футболисты Манчестер Сити считают, что хавбек "горожан" Лерой Сане сменит клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, игроки уже не раз обсуждали между собой тему возможного трансфера 23-летнего немца. Если раньше многие скептически относились к такому варианту, то теперь почти все футболисты уверены, что Сане уйдет.

Игрокам также не нравится, что сам Лерой ни разу публично не опровергал слухи о переходе.

Стоит отметить, что Сане в данный момент вынужденно отстранен от футбола на полгода из-за травмы крестообразных связок, которую он получил в августе этого года.