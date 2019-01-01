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Ливерпуль выкупил особняк, который Клопп арендовал у экс-тренера команды

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Дом принадлежал бывшему наставнику "красных" Брендану Роджерсу.
Юрген Клопп и Брендан Роджерс
Юрген Клопп и Брендан Роджерс
Getty Images

Известный экс-тренер Ливерпуля Брендан Роджерс, ныне возглавляющий Лестер, принял решение продать свой особняк в Формби.

По информации Daily Mail, новым владельцем дома стало руководство мерсисайдского клуба. Сумма сделки составила 3,75 миллиона фунта стерлингов (4,4 миллиона евро).

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Примечательно, что у Роджерса этот особняк снимал нынешний наставник "красных" Юрген Клопп. Источник сообщает, что Ливерпуль решил выкупить дом, чтобы немец не платил арендную плату, а, в последствии, в особняке будут жить будущие наставники команды.

Ранее сообщалось, что легендарный сэр Алекс Фергюсон начал войну с соседями из-за строительства особняка.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, Брендан Роджерс, АПЛ, вне игры, особняк, футбол
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