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Манчестер Юнайтед планирует продать Санчеса

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"Красные дьяволы" не хотят возвращать игрока из аренды.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед намерено продать форварда Алексиса Санчеса, который этот сезон проводит Интере на правах аренды, сообщает The Athletic.

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Пока неизвестно, будет ли итальянская команда выкупать его контракт, потому что чилиец получил травму в начале октября и не сможет помочь Интеру до конца года.

Источник утверждает, что манкунианцы хотят найти новый постоянный клуб для Санчеса, чтобы решить вопрос с зарплатной ведомостью.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Интер
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