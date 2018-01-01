Красотка пятница: сексуальная модель, которая стала ведущей клубного телевидения МЮ
Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную .
Кирсти Шелтс - молодая журналистка и новая ведущая клубного телевидения Манчестер Юнайтед.
27-летняя блондинка в прошлом была моделью нижнего белья, да и вообще много занималась спортом. Среди ее увлечений были плавание, гольф, теннисом и даже биатлоном.
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Ранее красотка пыталась устроиться на работу в Кристал Пэлас, но ее не взяли, что, видимо, к лучшему, ведь теперь она попала в более известный клуб. Кстати, после одного рабочего дня на Instagram Кирсти подписалось чуть больше 2 тысяч человек.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была горячая модель, ради которой игрок Реала бросил мать своего ребенка.
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