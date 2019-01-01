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Манджукич может присоединиться к МЮ до открытия трансферного окна

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Хорватский футболист не сыграл ни одного матча за свою нынешнюю команду в этом сезоне.
Марио Манджукич
Марио Манджукич
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Марио Манджукич близок к переходу в Манчестер Юнайтед, сообщает Tuttosport.
 
Спортивный директор итальянской команды Фабио Паратичи ведет переговоры с манкунианцами о трансфере хорвата.

Отмечается, что Манджукич может пополнить ряды МЮ еще до открытия зимнего трансферного окна. Таким образом, футболист получит дополнительное время на адаптацию.
 
Источник утверждает, что сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Марио не сыграл за Ювентус ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Манджукич может вернуться в Германию.

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Теги: футбол, Марио Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус
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