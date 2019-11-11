Манчестер Юнайтед сделал новой ведущей клубного TV экс-модель нижнего белья

Кирсти Шелтс стала новой ведущей клубного телевидения "красных дьяволов" и точно привлечет фанатов.

Руководство Манчестер Юнайтед выбрала новую ведущую клубного телевидения - Кирсти Шелтс.

По информации The Sun, 27-летняя девушка ранее была моделью нижнего белья, а сейчас также ведет шоу о женском регби. Ведущая имеет образование журналиста.

Кирсти Шелтс instagram.com/kirstyshelts/

Свой первый рабочий день в МЮ Кирсти провела во время матча команды против Брайтона, в котором "красные дьяволы" одержали победу со счетом 3:1.

Кирсти Шелтс instagram.com/kirstyshelts/

"Вчера был мой первый официальный рабочий день репортера в на MUTV и мне очень это понравилось", - написала Шелтс на своей страничке в Instagram.

Источник также отмечает, что в 2014 году девушка пыталась устроиться на работу в Кристал Пэлас, но ее не взяли.

Кирсти Шелтс instagram.com/kirstyshelts/

Ранее сообщалось, что звездная гимнастка восемь лет снималась в фильмах для взрослых.