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Сульшер: МЮ всегда возвращается

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"Красные дьяволы" продолжают верить, что делают все правильно.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу игры “красных дьяволов“ в текущем сезоне.

“У меня нет повода нервничать. Я спокоен. Я продолжаю верить в то, что делаю, а не считаю себя уверенным, высокомерным, дерзким или думать, что мой путь - самый правильный.

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Когда я был игроком, то старался всегда слушать тренера и делать все возможное. Теперь верю в молодых футболистов и даю им шанс.

Мы понимаем, что находимся в тяжелом положение, но мы верим, что можем все исправить. Ведь этот клуб всегда возвращается, пока мы делаем все правильно.

Каждый, кто находился в МЮ, знают, что это семья. Сэр Алекс всегда утверждал, что в команде нет места для “Я“, и он действительно прав.

В составе у нас люди, которые хотят отдать все за футболку. Это займет время, но мы вернемся“, - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что защитник “красных дьяволов“ признан лучшим игроком своей страны.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, футбол
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