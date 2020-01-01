Силва получил дисквалификацию за твит, который признали расистским

Игрок Манчестер Сити отпустил шутку в адрес чернокожего одноклубника, за что был наказан Футбольной ассоциацией Англии.

В конце сентября полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва на своей страничке в Twitter опубликовал шутливый пост о партнере по команде Бенжамене Менди, где сравнил его с чернокожим рисованным ребенком.

Из-за этого твита Силва стал объектом проверки и его обвинили в расизме. По информации Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала футболиста на один матч АПЛ, а также оштрафовала его на 50 тысяч фунтов. Таким образом, Силва не примет участие в поединке против Челси, который запланирован на 23 ноября.

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Источник также отмечает, что футболист должен будет пройти курс занятий о ненадлежащем поведении и расизме в качестве дополнительных санкций.

Стоит сказать, что сам Менди воспринял твит как шутку и абсолютно не обиделся на своего друга.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заступился за Бернарду Силву.