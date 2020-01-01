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Тоттенхэм уволит Почеттино в случае поражения от Вест Хэма - The Telegraph

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Аргентинский специалист может покинуть команду в ближайшее время.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может уйти в отставку, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что руководство “шпор“ недовольно выступлениями команды в этом сезоне и может в ближайшее время уволить специалиста.

По информации издания, наставник может покинуть свой пост в случае поражения от Вест Хэма в матче 13 тура АПЛ.

Отметим, что на данный момент Тоттенхэм занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего Ливерпуля на 20 очков.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, Маурисио Почеттино, Вест Хэм, АПЛ
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