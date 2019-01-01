Погба может сыграть в манчестерском дерби

Французский футболист восстанавливается после повреждения.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает восстановление после травмы лодыжки, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что француз может вернуться в строй к матчу 16 тура АПЛ с Манчестер Сити, который состоится 7 декабря.

Напомним, француз получил травму в конце сентября во время матча против Арсенала (1:1).

В этом сезоне Погба сыграл за “красных дьяволов“ в восьми матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан провел встречу с Полем Погба в Дубае.