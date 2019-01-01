Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Погба может сыграть в манчестерском дерби

Комментариев: 0
Французский футболист восстанавливается после повреждения.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает восстановление после травмы лодыжки, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что француз может вернуться в строй к матчу 16 тура АПЛ с Манчестер Сити, который состоится 7 декабря.

Напомним, француз получил травму в конце сентября во время матча против Арсенала (1:1). 

В этом сезоне Погба сыграл за “красных дьяволов“ в восьми матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан провел встречу с Полем Погба в Дубае.

Поделись:
Теги: футбол, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь