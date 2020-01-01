Линделеф: Мне не хватает Моуринью в футболе

Швед лестно высказался в сторону бывшего тренера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф признался, что ему не хватает Жозе Моуринью в футболе.

“Моуриньо - один из лучших тренеров в мире, и он должен работать в одном из величайших клубов. Мне не хватает его в футболе. Он - прекрасный тренер и замечательный человек, которому я многим обязан. Именно Моуриньо дал мне шанс, который привел меня сюда.

Испытываю к нему большое уважение и ценю все, что он говорил мне и сделал для меня, от негодования до объятий. У него отличная харизма. Когда Моуриньо что-то говорит, то вы слушаете“, - цитирует Линделефа Goal.com.

Напомним, Моуринью покинул Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года.