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Линделеф: Мне не хватает Моуринью в футболе

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Швед лестно высказался в сторону бывшего тренера.
Виктор Линделеф
Виктор Линделеф
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф признался, что ему не хватает Жозе Моуринью в футболе.

“Моуриньо - один из лучших тренеров в мире, и он должен работать в одном из величайших клубов. Мне не хватает его в футболе. Он - прекрасный тренер и замечательный человек, которому я многим обязан. Именно Моуриньо дал мне шанс, который привел меня сюда.

Испытываю к нему большое уважение и ценю все, что он говорил мне и сделал для меня, от негодования до объятий. У него отличная харизма. Когда Моуриньо что-то говорит, то вы слушаете“, - цитирует Линделефа Goal.com.

Напомним, Моуринью покинул Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Виктор Линделеф
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