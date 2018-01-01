Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно
Неманья Матич недоволен своим положением в команде.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич намерен покинуть команду в ближайшее время, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что серб недоволен количеством игровой практики. В этом сезоне он провел всего пять матчей за “красных дьяволов“.
Контракт Матича с Манчестер Юнайтед рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что услугами футболиста интересуется Интер.
Напомним, Матич перешел в Манчестер Юнайтед из Челси летом 2017 года.
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