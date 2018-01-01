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Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно

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Неманья Матич недоволен своим положением в команде.
Неманья Матич
Неманья Матич
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич намерен покинуть команду в ближайшее время, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что серб недоволен количеством игровой практики. В этом сезоне он провел всего пять матчей за “красных дьяволов“.

Контракт Матича с Манчестер Юнайтед рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что услугами футболиста интересуется Интер.

Напомним, Матич перешел в Манчестер Юнайтед из Челси летом 2017 года.

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Теги: футбол, Неманья Матич, Манчестер Юнайтед
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