Полузащитник Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно

Неманья Матич недоволен своим положением в команде.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич намерен покинуть команду в ближайшее время, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что серб недоволен количеством игровой практики. В этом сезоне он провел всего пять матчей за “красных дьяволов“.

Контракт Матича с Манчестер Юнайтед рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что услугами футболиста интересуется Интер.

Напомним, Матич перешел в Манчестер Юнайтед из Челси летом 2017 года.