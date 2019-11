Лэмпард ввел новые штрафы в Челси: 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард ввел новые штрафы, как стало известно FourFourTweet.

Самый большой штраф можно получить за опоздание на тренировку в размере 20 тысяч фунтов. Если игрок не предупредил о плохом самочувствие за 1,5 часа до тренировки, то будет оштрафован на 10 тысяч фунтов.

Игрок “синих“ может получить штраф в размере 5 тысяч фунтов, если он покинет стадион после игры не на клубном автобусе, не успев проинформировав главного тренера или его помощника за двое суток до этого.

Футболист обязан принимать участие в клубных мероприятиях, если он откажется, то будет выписан штраф в 5 тысяч фунтов.

Во время пребывания в столовой или собрания, телефоны должны быть отключены, если прозвенит звонок, то последует штраф в 1 тысячу фунтов. Игрок Челси должен находится в день матча в клубной атрибутике, в случае отказа штраф в размере 1 тысячи фунтов.

