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Лэмпард ввел новые штрафы в Челси: 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку

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Англичанин решил взяться за дисциплину.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард ввел новые штрафы, как стало известно FourFourTweet.

Самый большой штраф можно получить за опоздание на тренировку в размере 20 тысяч фунтов. Если игрок не предупредил о плохом самочувствие за 1,5 часа до тренировки, то будет оштрафован на 10 тысяч фунтов.

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Игрок “синих“ может получить штраф в размере 5 тысяч фунтов, если он покинет стадион после игры не на клубном автобусе, не успев проинформировав главного тренера или его помощника за двое суток до этого.

Футболист обязан принимать участие в клубных мероприятиях, если он откажется, то будет выписан штраф в 5 тысяч фунтов.

Во время пребывания в столовой или собрания, телефоны должны быть отключены, если прозвенит звонок, то последует штраф в 1 тысячу фунтов. Игрок Челси должен находится в день матча в клубной атрибутике, в случае отказа штраф в размере 1 тысячи фунтов.

Штрафы должны быть оплачены на протяжение 14 дней. Если игрок не успеет оплатить, то сумма увеличится в два раза.

Напомним, что Степаненко рассказал про штрафы в Шахтере.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, футбол
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