Руководитель VAR в АПЛ: Я оцениваю нашу работу 7 из 10

Есть проблемы, но они в будущем будут решаться.

Руководитель VAR в АПЛ Нил Суорбрик поделился мнением по поводу работы видеосистемы в английской чемпионате.

“Я доволен тем, как система начала внедряться в футбол. Моя оценка? 7 из 10.

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С ВАР стало больше правильных решений, чем без него. Если сейчас оценка семь, и это на старте, то через два года, надеюсь, может быть восемь с половиной или девять.

Мы хотим развиваться - это не тот случай, когда мы не двигаемся с места. Мы будем слушать обратную связь и там, где можем что-то улучшить, то будем стараться вносить изменения.

Трудно выразить словами то давление, которое вы чувствуете как видеоассистент, когда вы находитесь за экраном.

Когда мы пригласили представителей медиа и дали им видео эпизодов, чтобы посмотреть без давления, они сказали, что тяжело и правда разбираться в эпизодах“, - цитирует Суорбрика BBC.

Ранее бывший судья ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился мнением о работе системы видеопомощи рефери.

Отметим, что главный тренер Челси сомневается в эффективности VAR.